台風26号は、今日8日午前3時に「大型」で「強い」勢力に発達しました。週明けにも進路を北よりに変える見込みで、沖縄では警報級の大雨や高波となる可能性があります。その先の進路はあまり定まっていませんが、本州などでも雨となる可能性があり、今後の動向に注意が必要です。台風26号週明け進路を北よりに変えて北上台風26号は、今日8日午前3時に「大型」で「強い」勢力に発達しました。今日8日正午現在、フィリピンの東の海