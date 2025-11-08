◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１３０・５９点、合計２０２・１１点でＧＰシリーズ自己最高の４位に入った。ＳＰに続きフリーも自己ベスト（１２６・５０点）を更新。合計では約１０点更新し、初めて２００点を超えた。長岡はキスアンドク