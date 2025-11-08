お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。自身の個性的な髪型の“モデル”を明かした。MCの笑福亭鶴瓶と「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔がゲストに近しい人にインタビューするなど取材を重ねた上で、スタジオでゲストの素顔に迫るトーク番組。エースには内緒で親戚一同が大阪から東京に取材のため大集合した。幼い甥っ子はエースと同じく、前髪を短く切りそろえた