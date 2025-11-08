南海トラフ巨大地震などで津波による被害が想定されている神奈川県藤沢市で、避難訓練が行われました。【映像】住宅街の津波避難タワー（建物内の様子も）訓練では大津波警報が出た想定で、海岸近くにいる人に警戒を呼び掛ける「津波フラッグ」を出して高台などに避難しました。藤沢市では、巨大地震によって最大11.5mの津波が想定されていて、今年7月には海岸から400mほど離れた住宅街に約1000人が滞在できる津波避難タワー