中国政府はレアアースの輸出規制を1年間停止することを正式発表しました。10月の米中首脳会談での合意を受けた措置です。中国商務省は7日、10月9日に打ち出したレアアースの輸出規制について、この日から2026年11月10日まで停止すると発表しました。商務省は、10月行われたアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席の会談での合意を受け、レアアースの輸出規制を1年間停止することを表明していてこれを正式に発表したことになりま