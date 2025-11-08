10月29日は世界脳卒中デーとなっており、世界各地で脳卒中への意識を高めるイベントが行われています。そんな日に脳梗塞治療薬の創薬ベンチャー・株式会社ティムスによってプレス向け事業説明会が開催されました。急性期脳梗塞は時間との戦いで、ほぼ唯一の選択肢となる治療薬は、発症後4時間半以内の使用に限られるという状況です。そんな状況の中、投与可能時間が従来の約3倍に伸びる新薬の可能性があるということで、事業説