「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）ペアフリーが行われ、自己ベストでＳＰ４位発進だった“ゆなすみ”こと長岡由奈、森口澄士組（木下アカデミー）は、またしても自己ベストの１３０・５９点をたたき出し、合計２０２・１１点で４位。初の２００点台にガッツポーズが飛び出し、長岡は「ミスがありながらも２００点台に乗せることができてとてもうれしい。もっと高い点数を目指せると考えたら、