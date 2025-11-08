¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£42ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£8Æü¤ËËÜ¿Í¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢¿ÆÂ²¤¬ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢23Ç¯11·î¤«¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²°ìÆ±Ì¾µÁ¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡ÖÀèÆü¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¸Á°¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§