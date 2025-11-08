生成AIを悪用して“裸の偽画像”を作る「性的ディープフェイク」と呼ばれる被害が広がっています。SNSの写真などが悪用される今、どうやって私たちは身を守ればいいのでしょうか。【映像】「ディープフェイク」の関連サイト（実際の映像）「今現在被害に遭いやすいのは、例えば芸能人の方ですとか、スポーツ選手、それからアナウンサーの方とか、表に出て広く画像が公開されている人」（「ひいらぎネット」永守すみれ代表、以下