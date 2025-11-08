ドジャースの救援左腕ベシア＝10月（ゲッティ＝共同）米大リーグ、ドジャースの救援左腕ベシアが7日、自身のインスタグラムで娘が10月26日に亡くなったことを明らかにした。女児の手とみられる写真を添え「私たちの痛みは言葉では表せない。彼女と過ごした時を大切にしている」と記した。ベシアはワールドシリーズ前の10月23日に、家族の事情でチームを離脱したことが発表されていた。（共同）