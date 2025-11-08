あのちゃんこと、歌手でタレント・あのが７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「あのちゅーる」を更新。「【祝】１００万円手に入れた」と題した動画を公開し、６日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の「ゴチバトル」で賞金１００万円の「ピタリ賞」をゲットした喜びをファンに伝えた。あのちゃんは「ぐるナイの『ゴチになります』で１００万円ゲットしました！」と報告。「１００万円ゲットしたら、み