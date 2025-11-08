◆全国高校サッカー選手権京都大会▽決勝京都橘１―０東山（８日、サンガスタジアム）京都大会の決勝は延長戦までもつれた結果、京都橘が勝利した。３連覇を京都橘と、３大会ぶりの優勝を狙う東山。決勝戦では４年連続の同カードとなった。試合開始からボールが両チームを行き来し、互いに球際激しくぶつかり合う展開となった。先に流れをつかんだのは東山だった。ウィングバックを起点に、サイド、中央にパスを入れなが