King Gnu×『名探偵コナン』 『ベストヒット歌謡祭2025』（11月13日19時〜）に出演することが決定しているKing Gnu。そんな彼らが、今年大ヒットした劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の主題歌となった「TWILIGHT!!!」を披露することが解禁された。【動画】King Gnu『TWILIGHT!!!』ミュージックビデオ 今回、ベストヒット歌謡祭のためだけに名探偵コナンの原作者である青山剛昌氏がキャラデザ