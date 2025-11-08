１１月８日の京都８Ｒ・京都ジャンプＳ・ＪＧ３（直線芝３１７０メートル＝１０頭立て）は単勝６番人気のローディアマント（セン５歳、美浦・尾関知人厩舎、父サトノダイヤモンド）が直線で抜け出し、重賞初制覇。勝ち時計は３分３７秒３（良）。デビュー１３年目の伴啓太騎手もこれが重賞初勝利となった。マテンロウジョイが大逃げを打つ形となり、道中は終始２番手を追走した。一時は１０馬身ほど離れされる場面もあったが、