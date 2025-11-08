７日、国際シンポジウム「紅庁フォーラム：中国共産党第２０期中央委員会第４回全体会議を読み解く」の会場。（北京＝新華社記者／殷剛）【新華社北京11月8日】中国共産党中央党史・文献研究院国家ハイエンドシンクタンクと新華社国家ハイエンドシンクタンクは7日、国際シンポジウム「紅庁フォーラム:中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議を読み解く」を共催し、「中国式現代化の基本的実現に向けた重要段階−第15次5カ年規