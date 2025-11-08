巨人の丸佳浩外野手（36）が8日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。人生最後の食事で食べたいものを一つ挙げた。この日のテーマは「おいも」。これに丸は「一択です。おいも一択です」とキッパリ。「（人生の）最後に一品何か好きなもの食べたい？って言われたら僕は大学いもだったらなんか食べたいなと思います」と続けた。インタビュア