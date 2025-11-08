¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸¶¸ý¤¢¤­¤Þ¤µ¡Ê50¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡²¼·ÃÈþ¡Ê41¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ »ä¤Î¿ä¤·¤¬¡¢·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¡õ50ºÐÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç ¥é¥¤¥Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ç®¤¤¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î²Ç¡×¡È¿ä¤·¡É¤Îµ­Ç°¥é¥¤¥Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿Ê¡²¼·ÃÈþÆ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·