「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）ペアのフリーが行われ「ゆなすみ」こと長岡由奈、森口澄士組（木下アカデミー）はフリー１３０・５９点をマークし、合計２０２・１１点だった。２００点を超えるのは初めて。冒頭で３回転ループ、２回転アクセル、２回転アクセルの３連続ジャンプをきれいに決めるなどした。フリーの得点が表示されると場内がどよめき、２人はキス・アンド・クライでハグ