京阪には、ラッシュ時・夜間に運行される全車座席指定列車「ライナー」が存在します。この「ライナー」には、一部とはいえ、ロングシートがあります。一般的に、クロスシートとロングシートを比較すると、クロスシートの方が快適度は勝る、と言われています。それでは、京阪「ライナー」のロングシートは、「外れ席」なのでしょうか。【写真】ライナーに使われる京阪8000系のロングシートロングシートでも料金は一緒「ライナー」に