今週は「うんこミュージアムペア招待引換券」を3人にプレゼントします。みずほPayPayドーム福岡横、BOSSE・ZOFUKUOKA6Fイベントホールで開催中の「＼パワーアップ！！/うんこミュージアムFUKUOKASupportedby地球人.jp」のペアチケットです。11月30日（日）で会期終了。ラスト1カ月のうんこミュージアムFUKUOKAを楽しもう！※有効期限:2025年11月30日（日）応募はこちらをクリック応募の締切は11月14日の正