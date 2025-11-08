4日〜7日に行われた今年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストでは、上位22人が合格を果たした。8日には入会式が行われ、認定証が授与された。【写真】初々しい笑顔で認定証を掲げる伊藤愛華合格率2.9％の狭き門をくぐり抜けた98期生たち。全員がスーツ姿で登壇し、誇らしげに認定証を掲げた。現役高校生として史上2人目のトップ合格となった伊藤愛華（埼玉栄高）が、22人を代表して誓いの言葉を述べた。7日には「有名