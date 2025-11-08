＜明治安田レディス最終日◇8日◇茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府）◇6405ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と2打差で出た16歳のアマチュア・岩永杏奈（大阪桐蔭高2年）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル12アンダーで逆転優勝を果たした。【写真】合格おめでとう！笑いと涙の女子プロテストフォト集アマチュアによるステップVは史上8人目の快挙。10月の「Skyレ