ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）がメジャー1年目を終えて帰国した6日、仁川空港でトラブルに巻き込まれていたと8日付の朝鮮日報が報じた。到着ロビーには金を出迎える大勢のファンが集結。金は笑顔で「長い1年だった」「たくさんの楽しい経験ができた」などとインタビューに応じていたが、突然顔をこわばらせると「あそこ、見えますか？あの人を止めてくれればちゃんとお話しま