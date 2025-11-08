医療や福祉関連の団体でつくる「中央社会保障推進協議会」（東京）は、介護や認知症に関する無料の電話相談会を10日に開く。「認知症の親の介護に苦労している」「介護職員だが将来が不安」といった相談内容に、介護福祉士や「認知症の人と家族の会」の相談員らが対応する。電話（0120）110458で午前10時〜午後5時。介護利用者や家族、介護職員など、誰からの相談も受け付ける。協議会は「一人で抱え込まず、気軽に相談を」と