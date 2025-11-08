北朝鮮の国防相はアメリカ軍の原子力空母が韓国の釜山へ入港したことなどを批判し、対抗措置を予告し警告しました。朝鮮中央通信によりますと北朝鮮の努光鉄国防相は7日付の談話を発表し、アメリカの原子力空母「ジョージ・ワシントン」が5日、釜山に入港したことやアメリカのヘグセス国防長官が3日韓国の安圭伯国防相と共に北朝鮮の軍事境界線にある板門店の共同警備区域（JSA）を視察したことについて「敵対的本性の露出である」