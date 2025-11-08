みなさん、こんにちは。すっかり秋ですね。いかがお過ごしですか？ 秋はおいしいものがたくさん。今回はクリームチーズとかぼちゃを使って今の時期にぴったりなモンブランを作ります。フォークを入れると、かぼちゃチーズクリーム、ホイップクリーム、かぼちゃあんという豪華な3層構造で本格的な味わいです。 かぼちゃはしっかり裏ごしして使うと、なめらかなクリームになります。さらにクリームチーズを加えることでコクと