£Æ£ÃÅìµþ¤Ï£¸Æü¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦Ä®ÅÄÀï¡Ê£¹Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¾®Ê¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Ä®ÅÄ¤È¤Ï£±£¶Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢Ï¢Àï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ¾Êý¤È¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²¤Ä¡Ê»î¹ç¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Æ±¤¸Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½éÀï¤Î½ÅÍ×À­¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤À¸å¤í¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¡Ë¤ò¸«¤Æ½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Îº£¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì