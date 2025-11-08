阪神・藤川球児監督が８日、中日・井上監督に感謝した。９日に予定されていた中日との練習試合（春野）は悪天候が予想されるため、１１日に延期。藤川監督は「あした（９日）ちょっと雨で、ゲームが中止になりましたから、子供たちが少しかわいそうですけど。きょう（８日）ドラゴンズさんも春野球場で野球教室をやってくれているということで、ありがたい。井上監督には連絡しておいたんですけど、『ありがとうございます』と