大相撲九州場所初日を控え、最終調整する大の里＝福岡市西区の二所ノ関部屋宿舎一年納めの大相撲九州場所は9日に福岡国際センターで始まる。両横綱を中心とした優勝争いが期待され、大の里は2場所連続6度目の賜杯獲得を目指し、先場所は優勝決定戦で敗れた豊昇龍は昇進5場所目で横綱初制覇を狙う。ウクライナ出身で21歳の新関脇安青錦は大関候補として注目だ。8日午前には会場で土俵祭りが営まれ、日本相撲協会の八角理事長（