タレント、モデルの桃月なしこが8日、30歳の誕生日を迎えた。この日までに、インスタグラムを更新し、報告した。桃月は「30歳になりましたあああああああああ!」と興奮気味に報告。そして「べびなしこと20代ラスト自撮り」とつづり、幼い頃の自身の写真や、ポケモンが描かれたマンホール「ポケふた」と写るショットを添えた。フォロワーからは「30歳おめでとうォォ!!」「小さい時から可愛いかったのか」「ますます魅力的な女性で好