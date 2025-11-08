11月8日、B1東地区の宇都宮ブレックスは公式Xを通して、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第9節の広島ドラゴンフライズ戦GAME1にギャビン・エドワーズがベンチ入りしないことを発表した。 宇都宮はエドワーズの欠場理由をコンディション不良と発表しており、チームには帯同している。 今シーズンのエドワーズは13試合に出場し、1試合平均12.3得点7.4リバウンド2.0アシ