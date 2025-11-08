11月8日、B1西地区の琉球ゴールデンキングスは、平良彰吾が11月5日の富山グラウジーズ戦で負傷し、脳振盪と診断されたと発表した。全治は未定で、今後の出場可否はBリーグが定める段階的復帰プロトコルに基づいて判断。同日浜松アリーナで開催される三遠ネオフェニックス戦を欠場する。 千葉県出身で現在28歳の平良は、170センチ72キロのポイントガード。市立船橋高校時代に八村塁（ロサンゼ