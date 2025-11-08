過去最悪のペースでクマの被害が拡大している。2025年度、クマに襲われて死亡したのは、11月6日時点で13人。これまで最多だったのは2023年度の6人で、すでに2倍以上の数となっている。出没件数も上半期（4〜9月）だけで2万件超と、過去最高のペースだ。各自治体は猟友会にクマ駆除の協力を要請しているが、そんななか、あるXの投稿が注目を集めた。長野県内の猟友会に所属している「信州ジビエ職人」さんが10月30日に投稿