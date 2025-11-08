Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年10月16日掲載の記事より転載 昨年登場して話題になった、無印良品の蒸篭（せいろ）。私は発売直後のタイミングで購入できたので、使い続けて約1年が経ちました。今回は、週に2〜3回のペースで使い続けてわかったコツや、お気に入りのレシピを紹介します！1年使い込んでフタだけ新調しました