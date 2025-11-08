タレントの辻希美（３８）が８日、都内で行われた最新著書「杉浦家、７人生活スタートです。」発売記念会見に登場した。辻は８月に第５子を出産してから、初の公の場。「私の１８年の思いや子育ての仕方がギュッとつまった１冊になっています」とアピール。子育ての原動力は「子どもたちが大きくなってきて、私がやらなきゃいけないことが減っていく。そんな中でも、みんなが『ママ』って私を頼りにしてくれることが原動力」と