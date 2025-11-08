TOTOジャパンクラシック女子ゴルフの日米共催ツアー・TOTOジャパンクラシックは8日、滋賀県の瀬田GC北C（6616ヤード、パー72）で行われている。3日目はTBS系で地上波中継されているが、人気俳優がレポーターとして登場。ネット上に驚きが漏れている。日本で唯一行われる米ツアー。畑岡奈紗、荒木優奈ら首位争いの裏で登場したのは俳優の坂口憲二だった。今大会の応援アンバサダーを務めており、TBS系の地上波中継が始まると現