グランプリ・シリーズ第4戦フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。9日はエキシビジョンが行われるが、大会公式Xでの人気スケーターの告知動画に笑撃が広がった。ヒョウ柄の上着を着た女性が、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン」のような動きを見せている。NHK杯公式Xが7日、「11月9日（日）のエキシビションでは、グランドフィナーレのみス