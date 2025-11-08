イギリス英語には「to have kittens」というイディオムがあるが、何を意味するかわかるだろうか。直訳すれば「子猫を生む」だが、実際はまったく異なる意味を持つ。かわいらしい響きとは裏腹に、人間の強い感情を表現するこのイディオムについて、今回は紹介しよう。【こちらも】「フライパンの中の猫をひっくり返す」? 猫にまつわる英語イディオム (26)■To have kittens英語では、驚きや怒りを誇張して表すために動物を使う