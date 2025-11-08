侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が８日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた宮崎合宿３日目に臨み、フリー打撃などで精力的に体を動かした。この日は、２３年ＷＢＣで同僚だった巨人・岡本和真内野手が合流。フリー打撃では同組で、快音を連発した。岡本とは練習中も頻繁にコミュニケーションを取っていた牧は「チームにとっても大きい存在。存在感はすご