読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』が、13日午後7時から放送される。それに先立って、一夜限りの特別企画が8日、発表された。【写真】グループの垣根を越えて！スペシャルユニットメンバー同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始し、57回目となる。今年も大阪城ホールから3時間の生放送となり、2025年を彩った豪華アーティストが集結。ここでしか見られない特別企画も放送