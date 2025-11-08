今年８月に第5子となる次女を出産した辻希美さんが、著書『杉浦家、７人生活スタートです。』の発売記念会見に登壇しました。【写真を見る】【辻希美】長女からの手紙に涙「希空がいてくれるから楽しく育児ができる」辻さんは、"自分の本をまたいつか出したいなと思っていたけど、その夢見てた本がまさか5人目を出産したタイミングで発売できるとは。家族にとっても、私にとっても思い出深い、大切な一冊になったと思ってます"と、