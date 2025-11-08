元モーニング娘。の石田亜佑美（28）が8日、都内で「石田亜佑美カレンダー2026」の発売記念イベントを開いた。「初めてカレンダーを個人で出します。モー娘。は12カ月を13人で分けていたので、すごくぜいたくな気がします。12パターンの石田亜佑美を楽しめます。すごく満足です」と笑顔を見せた。セルフプロデュースにも挑戦して「せっかくカレンダーを作るなら、その1年の足しになるようにしたいと思いました。このカレンダーを見