タレントの小倉優子が7日に自身のアメブロを更新し、手作りの弁当や子どもたちのために準備したワンプレートの夕食などを公開した。この日、小倉は「昨夜準備していたので、朝のお弁当が楽ちんでした」と述べ、おかずについて「カジキとブロッコリーのバターポン酢ソテーです！」と写真とともに紹介。「私、バターポン酢の組み合わせ好きなんですよね」とお気に入りの味付けであることを明かした。また、副菜の「人参とツナのサラ