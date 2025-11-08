ヤクルトは８日、都内で、選手たちが来季の公式戦で着用する「２０２６ＣＲＥＷ（クルー）」の新ユニホームのデザインを発表した。スワローズファン約１５０人を招待して行われた。２４年からの水色は残し、新たにクリーム色をメインの一つとして採用。ｊキャップに「ＳＣ」マークを採用した。吉村貢司郎投手と長岡秀樹内野手が新たなユニホームを着用して登場。新ユニホームお披露目となり、ファンから大きな拍手と歓声が起こ