ボーイズグループAHOF（アホプ）が、カムバック4日目でキャリアハイを達成した。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」音盤集計サイト「HANTEOチャート」によると、AHOFの2枚目のミニアルバム『The Passage』は11月7日基準で36万8965枚を記録した。これはデビュー作の初動売上より約8000枚多い数字だ。AHOFは1枚目のミニアルバム『WHO WE ARE』で初動36万985枚を記録し、ボーイズグループの歴代デビューアルバム初動ランキング