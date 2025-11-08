タレント・モデルのアンミカが6日、大阪駅前のグランフロント大阪に登場し、クリスマスツリーを点灯させた。【全身ショット】ゴージャスなドレス姿でうめきたに登場…アンミカグランフロント大阪のクリスマスイベント『GRAND WISH CHRISTMAS 2025』は、12月25日まで開催。クリスマスツリーは「Winter Prism Tree」となり、オーロラをイメージした総長70メートルの光のベールが空間を彩る。アンミカは、艶やかなブロンズゴー