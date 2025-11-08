自動車メーカーのスズキ(本社・浜松市)は、現在受注を停止している小型四輪駆動車「ジムニーノマド」の受注を2026年1月30日より再開すると発表しました。 【写真を見る】スズキ「ジムニーノマド」の受注を来年1月30日から再開へ 発売発表から4日間で5万台注文殺到 「ジムニーノマド」は、2025年1月30日に発表されたジムニーシリーズ初となる5ドアモデルです。発表から4日間で約5万台