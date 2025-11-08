テレビ朝日は8日、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の番組公式サイトを通じ、タレント今森茉耶（19）の降板を発表した。今森はグラビアアイドルとして活動し「ミスマガジン2023」グランプリ獲得。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じている。番組公式サイトは「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに20歳未満で