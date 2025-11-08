牝馬３冠に出走できなかった素質馬の勝利にＳＮＳでは驚きが広がっている。８日に行われた東京８Ｒ・３歳上２勝クラス（芝２０００メートル＝８頭立て）は、単勝オッズ１・５倍の１番人気に推されたエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）が半馬身差で勝利。ようやく３勝目を飾った。スタートは速くなかったが、８頭立ての最後方をマイペースで追走したエストゥペンダ。６０秒０のラップとなった