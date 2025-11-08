Travis Japan Travis Japanの12月3日にリリースとなるニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）のFC限定盤のティザーが11月７日公開され、収録詳細が明らかになった。【動画】公開されたTravis Japan ’s travelers Fan Club Exclusive Editionティザーアルバム「’s travelers」はメンバーの松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン